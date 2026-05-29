La inflación en Italia se situará en el 3,2 % en mayo

En el detalle, la aceleración de la inflación se debe principalmente al aumento de los precios de los productos energéticos no regulados, del 9,6 % al 12,6 %, los productos energéticos regulados, del 5,3 % al 5,8 %, y los servicios relacionados con el transporte, del 0,6 % al 1,8 %, y los servicios recreativos, culturales y de cuidado personal, del 2,6 % al 3,0 %.

En abril, la inflación subyacente, que excluye la energía y los alimentos frescos, también se aceleró pasando del 1,6 % al 1,8 %, mientras que los precios de la llamada "cesta de la compra" se mantuvieron sin cambios en mayo al 2,3 %.

Según las estimaciones preliminares, el índice de precios al consumidor armonizado (IPCA) registró un aumento del 0,4 % mensual y del 3,3 % anual, frente al +2,8% del mes anterior.

Con estos datos, el Istat informa de que la previsión de inflación para 2026 es del 2,6 %.