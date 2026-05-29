Laboratorios farmacéuticos prometen invertir 8.000 millones de dólares en Argentina

Así lo anunciaron este viernes directivos de la entidad empresarial en una reunión con el presidente argentino, Javier Milei, y el ministro de Salud, Mario Lugones.

"La inversión, impulsada por las empresas nucleadas en CAEMe, permitirá expandir el desarrollo de investigaciones biomédicas de alta complejidad en distintas jurisdicciones del país, fortaleciendo la articulación entre instituciones públicas y privadas en áreas estratégicas vinculadas a la innovación científica y sanitaria", dijo el Gobierno argentino en un comunicado.

Las autoridades argentinas resaltaron que esta iniciativa "potenciará las capacidades técnicas existentes, ampliará el acceso a tecnologías de última generación y promoverá el desarrollo de terapias innovadoras para los pacientes".

Según el Ejecutivo, "la estabilidad macroeconómica, la previsibilidad de un marco regulatorio coherente y la apertura comercial impulsada por el Gobierno nacional comienzan a consolidar las condiciones necesarias para atraer inversiones internacionales de gran escala y recuperar el protagonismo del país en sectores estratégicos como la salud".

De acuerdo con datos de la CAEMe, sus empresas asociadas exportan anualmente desde Argentina por valor de 368 millones de dólares y emplean a 4.200 personas en una decena de plantas de producción en el país.