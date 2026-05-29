Más de 365.000 adultos mayores en Venezuela están en situación de vulnerabilidad

"Nosotros estamos desplegados para buscar a los pensionados, pensionadas, abuelas, abuelos, que estén en situación de mayor vulnerabilidad. Ya hemos encontrado a más de 365.000", aseguró la mandataria en Telegram.

Rodríguez publicó este mensaje a propósito del Día del Adulto Mayor en Venezuela, donde este mismo viernes más de un centenar de jubilados y pensionados protestaron ante el Ministerio de Educación y el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS) en Caracas para exigir ingresos dignos que les permitan comprar sus medicinas y alimentos.

La pensión en el país petrolero, así como el salario mínimo, es de 130 bolívares al mes, equivalentes hoy a 23 centavos de dólar a la tasa de cambio oficial.

El pasado abril, Rodríguez anunció un incremento en los bonos, a 240 dólares para trabajadores y de 70 dólares para pensionados, lo que generó indignación entre diferentes sindicatos del sector público, ya que estas bonificaciones no inciden en beneficios laborales como vacaciones y prestaciones sociales.

En su mensaje de este viernes, la mandataria, quien asumió el cargo tras la captura de Nicolás Maduro por parte de EE.UU. en enero pasado, aseguró que más de 5.000 brigadas están desplegadas para brindar atención integral a los pensionados que la necesiten.

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La líder chavista aseguró que los adultos mayores "han sido los más golpeados por el bloqueo económico".

"Estamos en peregrinación por todo el país, pidiendo ya el cese de las sanciones económicas contra Venezuela y podamos plenamente restituir los derechos de nuestros abuelos y de nuestras abuelas", agregó.

Expertos aseguran que si bien las sanciones, principalmente las impuestas en 2019 contra el sector petrolero -el corazón de la economía venezolana-, afectaron al país, no son el origen de la crisis, y entre sus causas señalan factores como la corrupción, controles de precio y de cambio y la falta de mantenimiento en áreas como la de hidrocarburos y la eléctrica.