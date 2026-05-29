Mercosur y Canadá cierran X ronda de negociaciones para un tratado de libre comercio

Durante el encuentro, que comenzó el lunes 25, "sesionaron los grupos de comercio de bienes; reglas y procedimientos de origen; propiedad intelectual; comercio de servicios; servicios financieros; comercio electrónico; telecomunicaciones, y entrada temporal de personas de negocios", indicó en un comunicado la Cancillería de Paraguay.

Las delegaciones técnicas y jefes negociadores de ambas partes también dialogaron sobre comercio y desarrollo sostenible, así como de asuntos legales e institucionales.

"Durante cinco jornadas de negociaciones, los intercambios de posiciones y las reuniones de coordinación contribuyeron a profundizar la identificación de los temas pendientes y de las posibles áreas de convergencia", agregó la nota.

La cartera de Estado señaló que las negociaciones reafirman la voluntad de las partes de trabajar "de manera coordinada para alcanzar un acuerdo equilibrado y mutuamente beneficioso".

La ronda de negociación tuvo lugar durante la presidencia que Paraguay ejerce este semestre del Mercosur, el bloque fundado en 1991 y que emprendió negociaciones con Canadá el 9 de marzo de 2018.

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El Mercosur y la Unión Europea (UE) firmaron el pasado 17 de enero en Asunción un acuerdo de libre comercio tras más de 25 años de negociaciones.

El convenio, que abarca un mercado de 720 millones de personas, entró en vigor de forma provisional el 1 de mayo pasado.