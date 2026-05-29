Ministro paraguayo dice que protestas en Bolivia son un problema que compete a la región

"La situación de Bolivia es una situación regional. Los problemas de los bolivianos son un problema nuestro", advirtió Riera durante una conferencia de prensa en Asunción, al término de la LV reunión de ministros del Interior y de Seguridad del Mercosur, el bloque integrado por Brasil, Argentina, Uruguay y Paraguay y al que Bolivia está en proceso de adhesión plena.

Riera indicó que los ministros del Interior y los jefes de la Policía de la región manifestaron "por unanimidad" su "respaldo y solidaridad" a Bolivia.

"Nuestros hermanos bolivianos tienen derecho a vivir en democracia y Paraguay les va a apoyar", aseguró.

El titular del Interior consideró "natural y legítimo" que en libertad y democracia haya reclamos sociales, pero criticó que se pase "al extremo de pedir un cambio de Gobierno", cuando Paz lleva cerca de seis meses en el cargo y ganó unas elecciones que, consideró, "no fueron cuestionadas por nadie".

"Ya no es una protesta o una movilización social solamente, sino con claros fines políticos", advirtió Riera, quien enfatizó que "volver a elegir" presidente en Bolivia "no tiene sentido".

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Bolivia atraviesa una ola de manifestaciones y cortes de carreteras desde hace tres semanas impulsados por sindicatos campesinos, sectores afines al expresidente Evo Morales (2006-2019) y otros grupos que exigen la renuncia del presidente Rodrigo Paz En la reunión participaron los ministros del Interior de Uruguay y Ecuador, Carlos Negro y John Reimberg, respectivamente, el ministro de Justicia y Seguridad Pública de Brasil, Wellington Lima, y otras autoridades regionales.

En simultáneo se celebró en la capital paraguaya la LXIII reunión de ministros de Justicia del Mercosur, a la que asistieron los ministros de Justicia, Derechos Humanos de Chile y Perú, Fernando Rabat Celis y Luis Jiménez, así como el ministro paraguayo de Justicia, Rodrigo Nicora, y otros representantes.

A la cita no acudió el ministro boliviano de Gobierno, Marco Antonio Oviedo, aunque sí participó el comandante general de la Policía de ese país, Mirko Sokol.

El Mercosur, bloque económico creado en 1991, tiene como Estados asociados a Chile, Colombia, Ecuador, Guyana, Panamá, Perú y Surinam.

Paraguay, Perú y Chile han enviado asistencia humanitaria a Bolivia, mientras que Argentina prestó dos aviones militares para trasladar alimentos desde la ciudad de Santa Cruz hasta La Paz, afectada por los bloqueos de carreteras.