Minsk espera la pronta llegada del enviado de Macron

"En unos días, el lunes o el martes, esa persona llegará. No voy a dar su nombre ahora", dijo el mandatario bielorruso, quien habló el pasado domingo por teléfono con Macron, por primera vez en cuatro años.

Según Lukashenko, se trata de una persona "de confianza", que "está informada".

"Le voy a comunicar en detalle los problemas existentes", dijo.

Agregó, que durante la conversación, en la que Macron le avisó a Lukashenko de las consecuencias de la posible implicación directa de Bielorrusia en la guerra de Ucrania, las partes llegaron a la conclusión de que las los asuntos de la seguridad europea deben ser resueltas en Europa, sin que sea Estados Unidos el país que empuje a las partes a la paz.

En este sentido, aseguró que también le sugirió a su par galo la necesidad de realizar un viaje a Moscú o Minsk para hablar de los asuntos pendientes.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

La anterior conversación entre Macron y Lukashenko tuvo lugar el 26 de febrero de 2022, dos días después del comienzo de la guerra en Ucrania.