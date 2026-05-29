Panamá rechaza toda forma de "violencia y terrorismo" tras condenar el ataque en Suiza

Mediante un comunicado difundido por el Ministerio de Relaciones Exteriores, Panamá manifestó "su plena solidaridad con el pueblo y el Gobierno de la Confederación Suiza" ante lo sucedido, al tiempo que reiteró su "rechazo absoluto a toda forma de violencia y terrorismo".

En la nota, la Cancillería panameña reafirmó "su compromiso con la paz, el respeto a los derechos humanos" y la cooperación internacional "frente a todas las formas de extremismo y terrorismo".

El Gobierno panameño trasladó además sus deseos de "pronta y completa recuperación a las víctimas".

Las autoridades suizas indicaron que el ataque el jueves con arma blanca contra tres personas podría tratarse de un "acto terrorista", después de que surgieran indicios de una posible vinculación del presunto autor con entornos islamistas.

Tres personas, de 28, 43 y 52 años, resultaron gravemente heridas, una de ellas en estado crítico.

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El sospechoso fue detenido poco después del ataque. Se trata de un ciudadano con doble nacionalidad suiza y turca, cuyo nombre ya figuraba en registros policiales por su presunta relación con una investigación abierta en 2016 vinculada con una mezquita local.

Además, la policía informó de que el presunto autor padece trastornos mentales y había permanecido ingresado en una clínica psiquiátrica, de la que salió apenas un día antes del ataque.