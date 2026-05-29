Población de Perú creció hasta los 34,1 millones de personas en 2025, según último censo

La mayor parte de los 2,9 millones de personas que incrementaron la población de Perú corresponde a migrantes venezolanos que llegaron en los últimos años al país, que alberga la segunda mayor comunidad venezolana en el exterior, según señaló en la presentación el jefe del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), Gaspar Morán.

El número total de habitantes registrados en el censo es de 34.706.028 personas, un 1,1 % más que los 31.237.385 del censo de 2017, lo que hace a Perú el cuarto país más poblado de Sudamérica, con un promedio de edad de 34,2 años.

Este es el primer censo que se hace en Perú después de la pandemia de la covid-19, donde se estima que pudo haberse perdido al menos a unas 225.000 personas por esta enfermedad.

La población femenina es ligeramente superior a la masculina, pues el 50,6 % son mujeres, frente al 49,4 % de hombres, en una relación muy similar a la registrada en el censo previo de 2017.

Este censo confirmó también "un proceso de transición demográfica y envejecimiento de la población", pues el porcentaje de los menores de 15 años cayó de 26,5 % a 22,7 %, mientras que los mayores de 60 años aumentaron de 11,7 % a 14,8 %.

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A su vez, la población de edad potencialmente activa (de 15 a 59 años) se incrementó ligeramente de 61,9 % a 62,5 %.

El 20,9 % de los habitantes del país son migrantes que se han movido dentro del país en busca de oportunidades, principalmente a la capital Lima, cuya población se incrementó desde los 9,1 millones de personas en 2017 hasta los 10,1 millones de personas en 2025, concentrando a casi la tercera parte de la población nacional.

Morán señaló que este censo fue el primero que se hizo íntegramente de manera digital, a través de información registrada en tabletas electrónicas por unas 40.000 personas de entre 16 y 80 años que visitaron casa por casa todos los hogares del país.

"No es únicamente la recopilación de datos, es una fotografía integral de Perú que muestra cuántos somos, cómo vivimos, dónde estamos y cuáles son los principales desafíos que tiene la población", indicó.

El jefe del INEI precisó que "los resultados serán fundamentales para la toma de decisiones del Estado, la planificación para el desarrollo, la distribución de recursos y el cierre de brechas sociales y territoriales, además de orientar mejor las inversiones en salud, educación, vivienda, seguridad, transporte, conectividad y servicios básicos".

Por su parte, la representante auxiliar de Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA), América Arias, indicó que este censo "tendrá que convertirse en una herramienta concreta para fortalecer políticas públicas en un proceso acelerado de cambio demográfico, reducción de fecundidad, acelerado envejecimiento de la población y cambios en los hogares".

"Los datos de población son mucho más que estadísticas, son una herramienta para hacer visibles a las personas, especialmente aquellas que históricamente han quedado más rezagadas. El desafío ahora es que esta información llegue de manera clara y útil a quienes toman las decisiones, especialmente los distintos niveles de gobierno", concluyó.