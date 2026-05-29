Productores arroceros mantienen paro en Perú en demanda de mejores precios

Los productores bloquearon la carretera Fernando Belaúnde Terry en el tramo comprendido entre el caserío La Victoria y el distrito de Rioja, en San Martín, así como la carretera Federico Basadre en Ucayali, que ha provocado un embalse de 25 kilómetros de vehículos impedidos de circular, de acuerdo a los medios locales.

Los arroceros en protesta exigen al gobierno central el control de las importaciones de este producto, uno de los más consumidos en la dieta diaria, para recuperar el precio de este cereal en el mercado local.

Por su parte, en la provincia de Bellavista, los bloqueos han afectado a buses interprovinciales de pasajeros, camiones de carga y vehículos que han quedado varados en ese punto.

Otros lugares afectados por el paro son el sector de San José, en el distrito de San Rafael, el centro poblado San Juan de Río Soritor y puente Tonchima en San Martín.

Los productores exigen la presencia del ministro de Desarrollo Agrario y Riego, Felipe Meza, para que escuche sus demandas y tome medidas concretas a favor de este sector.

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Por su parte, la Confederación Nacional de Instituciones Empresariales Privadas (CONFIEP) pidió escuchar al agro, pero no paralizar al país, en un comunicado difundido en redes sociales.

Advirtieron que "paralizar el país no puede ser el camino" porque estas medidas perjudican a familias, trabajadores, transportistas y a los mismos productores, que dependen de cadenas de abastecimiento activas.

En tal sentido, invocaron al "diálogo efectivo" entre el Estado, los productores y los actores involucrados para identificar medidas concretas, sin postergar los problemas que afectan su competitividad.

El miércoles último, el ministro Meza anunció la transferencia de 50 millones de soles (14,6 millones de dólares) a los gobiernos regionales para el mantenimiento de los canales de riego, además de la compra directa de arroz a los productores.

Esta medida respondía a las declaraciones del presidente de la Federación de Agricultores Piura-Tumbes, Rogelio Silva, quien dijo que era "una tremenda burla" que el Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (Midagri) haya señalado que se compró 410 toneladas de arroz nacional por más de 1,4 millones de soles (unos 410.000 dólares).

El dirigente declaró que les ofrecen un "precio irrisorio" por sus productos y remarcó que plantean una mesa de diálogo "para poder darle solución al problema que se ha originado a nivel nacional y a nivel de todas las regiones".