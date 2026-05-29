Puerto Rico cierra la temporada alta de cruceros con un aumento del 43 % en pasajeros

De acuerdo con los datos más recientes sobre movimiento de pasajeros de cruceros en el Viejo San Juan, Puerto Rico registró un total de 1.360.937 pasajeros entre noviembre de 2025 y abril de 2026.

Así mismo, durante este periodo, que históricamente concentra la mayor actividad de cruceros en el Caribe, se contabilizó un total combinado de 515 operaciones y escalas, lo que representa un crecimiento del 34 % frente al mismo periodo de la temporada anterior.

"Puerto Rico continúa consolidando su liderazgo dentro de la industria de cruceros del Caribe. Esta temporada alta de invierno reflejó resultados sumamente positivos tanto en movimiento de pasajeros como en actividad portuaria, demostrando la confianza que las principales líneas marítimas mantienen en nuestra isla", expresó Robles Cancel.

La directora ejecutiva de la CTPR señaló, además, que cada uno de los meses en esta temporada alta superó las cifras registradas durante los mismos meses de 2024, 2023 y 2022, lo que constata una trayectoria sostenida de crecimiento para la industria de cruceros en Puerto Rico.

Según el comunicado de la CTPR, fue notable el desempeño del segmento del puerto base en San Juan, que registró 371.536 pasajeros entre noviembre de 2025 y abril de 2026, un aumento del 76,6 % frente al mismo periodo de la temporada anterior.

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Este segmento representa uno de los principales motores de impacto económico para la isla, debido a que genera estadías hoteleras, consumo en restaurantes, transportación terrestre y actividad comercial adicional antes y después de cada viaje.

El significativo crecimiento que ha reflejado el segmento de este puerto base se debe principalmente a la inclusión del crucero Grand Princess y las salidas adicionales de Royal con el Jewel of the Seas y el Brilliance of the Seas.

Además, la línea de cruceros Norwegian sustituyó su barco Viva por el Epic, que cuenta con mayor capacidad de pasajeros, y la línea de cruceros Princess Cruises volvió a activarse, ya que no salía de Puerto Rico desde el 2011, entre otros.