Queman vivos a tres hombres acusados del supuesto robo de un vehículo en Bolivia

El hecho ocurrió el jueves en el municipio de Pocoata, en el norte de Potosí, donde la Policía tomó conocimiento del hurto y logró hallar el vehículo, "en cuyo interior se encontraban tres personas, que presuntamente serían los autores de ese hecho de robo", dijo Sánchez a los medios.

Los hombres fueron arrestados y llevados al módulo policial de Pocoata, a la espera de las actuaciones correspondientes de la Fiscalía y de la "autoridad jurisdiccional", indicó.

"Pero aproximadamente a las 23:30 de ayer (jueves, las 3:30 GMT del viernes), más de 100 personas han irrumpido en el módulo policial de forma violenta (...), violentando las puertas y han sacado a los tres aprehendidos del módulo policial", informó el jefe policial.

Los hombres primero fueron llevados por la turba a la plaza principal del pueblo, donde se decidió aplicarles supuestamente la llamada "justicia comunitaria", por lo que les llevaron luego "hasta el cementerio, prendiéndoles fuego y quemándolos", agregó.

Según Sánchez, tras la irrupción de la turba en el módulo policial, se dispuso el envío de refuerzos desde la localidad de Llallagua, también en Potosí, "pero no han podido llegar" por un bloqueo en esa carretera.

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El jefe policial precisó que este viernes en la mañana, la Policía logró recuperar los cuerpos de los hombres y los llevaron a la morgue de Pocoata.

"Al momento el caso ya es de conocimiento del Ministerio Público y se van a realizar todos los actos investigativos que correspondan", añadió.

Los casos de linchamientos son relativamente habituales en el área rural y algunos barrios periurbanos de Bolivia.

Las autoridades nacionales y organismos internacionales, entre ellos Naciones Unidas, han mostrado su preocupación por estos actos que la Policía no ha logrado frenar, ya que muchos tienen lugar en zonas en las que apenas hay agentes que puedan enfrentarse a las turbas.