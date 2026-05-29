Standard & Poor's mantiene la nota de Francia con perspectiva estable

La decisión de S&P, que no vino acompañada de un comentario, sucede después de que el gobierno francés revelara en la víspera medidas de austeridad por un monto de unos 4.000 millones de euros para afrontar el impacto financiero de la guerra en Oriente Medio.

Entre las otras grandes agencias de calificación, Fitch otorgó, en su evaluación de marzo, también un 'A+' con perspectiva estable; mientras que Moody's le dio una mejor nota, un 'Aa3' con perspectiva negativa, el pasado abril.

La notación de la deuda francesa es una guía para los inversores, que exigen una tasa de interés más o menos elevada, dependiendo de esa evaluación. Una mayor tasa de interés implica un aumento del reembolso, lo que termina agravando así la situación de las arcas públicas.