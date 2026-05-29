Trump sólo aceptará un acuerdo con Irán que respete sus “líneas rojas”

“El presidente Trump sólo hará un acuerdo que sea bueno para Estados Unidos y respete sus líneas rojas”, dijo el funcionario de la Casa Blanca bajo condición de anonimato.

“Irán nunca puede poseer un arma nuclear”, reiteró.

Antes de esta declaración, un informe de la agencia de noticias iraní Fars rebatió varios elementos clave de la descripción del acuerdo hecha por el propio Trump. La agencia citó a fuentes informadas que calificaron las declaraciones del mandatario como una “mezcla de verdad y mentira”.

Las partes llevan semanas de negociaciones para poner fin a un conflicto que envolvió a Oriente Medio y sacude la economía mundial.

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¿Definitiva?

“Ahora me reuniré en la Sala de Situación para tomar una decisión definitiva”, había dicho Trump antes del encuentro en una extensa publicación en redes sociales, en la que reiteraba sus exigencias de larga data de que Irán se comprometa a no tener nunca armas nucleares y abra el vital estrecho de Ormuz al tráfico marítimo.

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El portavoz del Ministerio de Exteriores iraní, Esmaeil Baqaei, sin embargo, dijo a los medios estatales que la república islámica “se despidió del lenguaje del ‘debes’ hace 47 años”, tras la revolución de 1979.

“En cuanto al entendimiento (...) los intercambios de mensajes continúan, pero aún no se ha alcanzado ningún acuerdo final”, añadió.

En su publicación, Trump dijo que Teherán retiraría las minas en el estrecho de Ormuz y pondría fin a su bloqueo de la vía marítima “sin peajes”, mientras que Estados Unidos levantaría su bloqueo paralelo de los puertos iraníes, y ambos países coordinarían la retirada y destrucción del uranio enriquecido de Irán.

También señaló que “no se intercambiará dinero, hasta nuevo aviso”.

Fars, sin embargo, citó fuentes iraníes según las cuales Teherán exige “la liberación inmediata de 12.000 millones de dólares en activos (...) congelados”, y que “hasta que no se efectúe este pago, Irán no pasará a la siguiente fase de las negociaciones”.

En cuanto a la reapertura sin peajes de Ormuz, dijeron que “no existe tal cláusula en el texto del acuerdo”, mientras que el comentario sobre la destrucción del material nuclear iraní “carece de fundamento”.

Baqaei también declaró a la televisión estatal que actualmente “no hay negociaciones” en curso sobre el programa nuclear iraní.

La publicación de Trump se produjo mientras el máximo diplomático iraní sugería que Estados Unidos estaba bloqueando un acuerdo.

En una llamada con su homólogo omaní, el ministro de Exteriores Abbas Araqchi indicó que “un acuerdo final dependía de que la parte estadounidense pusiera fin a una actitud basada en exigencias excesivas y posiciones cambiantes y contradictorias”, señaló su ministerio.

Antes, el presidente del Parlamento de Irán, que encabezó la delegación iraní en las conversaciones de paz con Estados Unidos en Pakistán el mes pasado, dijo que Teherán había ganado poder de negociación no “a través de conversaciones, sino a través de misiles”, y se mostró escéptico ante las promesas estadounidenses.

“No depositamos confianza en las garantías ni en las palabras; solo importan los hechos”, escribió Mohammad Bagher Ghalibaf en X.

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“Muchos avances”

Ali, un residente de la ciudad de Tonekabón, al norte de Teherán, dijo que fuera cual fuera el acuerdo, probablemente habría más conflictos por delante.

“Ambas partes están hablando de una manera que mantiene satisfechos a sus seguidores. No está claro quién dice la verdad”, afirmó el hombre de 49 años.

Las esperanzas de un acuerdo aumentaron el jueves después de que funcionarios estadounidenses se mostraran optimistas sobre el rumbo de la diplomacia, y el vicepresidente JD Vance dijera a los periodistas que se habían logrado “muchos avances”.

El optimismo impulsó el viernes a las bolsas de Estados Unidos y Asia, mientras que los precios del petróleo retrocedieron ligeramente.