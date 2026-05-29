Unesco ve "en riesgo" la educación de "una generación" en Cuba por la crisis energética

“La educación en Cuba está en riesgo debido a la actual crisis energética. Esto dificulta que docentes у estudiantes asistan a clases, aprendan eficazmente y disfruten de una vida social normal con sus amigos”, señaló Lemaistre en un comunicado difundido en redes sociales.

Recalcó que esa situación “pone en peligro el futuro de toda una generación, con consecuencias a largo plazo”, y dijo que ese porvenir debe “protegerse por el bien de todos”.

El país caribeño atraviesa una profunda crisis energética desde el año 2024, agravada por el bloqueo petrolero impuesto desde enero por EE.UU.

Amplias zonas del país sufren apagones de hasta dos días seguidos, mientras que en La Habana se han superado las 24 horas consecutivas sin suministro.

La economía está paralizada casi por completo y el Gobierno cubano ha aplicado un plan de contingencia en todos los sectores y llevando a la semipresencialidad a algunos niveles educativos.

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En esta jornada, la ministra de Educación en la isla, Naima Trujillo, explicó nuevamente en televisión nacional las razones por las cuales desde la semana pasada el Gobierno cubano había decido adelantar 15 días el cierre del curso escolar.

Trujillo dijo que el proceso se llevará a cabo “de forma gradual del 15 al 30 de junio próximo” y que esta decisión se tomó por “la falta total de combustible y las limitaciones logísticas que provoca el bloqueo petrolero de EE.UU.”, mientras que los centros de educación especial concluyeron sus labores en el presente mes.

Por su parte, otras autoridades del ministerio de Educación Superior indicaron también este jueves que el curso académico actual concluirá en los primeros días de julio para la mayoría de las carreras universitarias y avanzó que no se realizarán los exámenes de ingreso a ese nivel educativo.

En este contexto, señalaron que el elemento esencial para definir el otorgamiento de las carreras será “el índice académico acumulado por los estudiantes”, reiterando una información que había sido anunciada la pasada semana por el ministro del ramo, Walter Baluja.