Wadephul viajará a México para fortalecer relaciones, especialmente en ámbito económico

"México es para nosotros un socio fundamental, así como uno de los dos socios estratégicos de la Unión Europea en América Latina, con el que nos une mucho, como el compromiso con el orden internacional", dijo en una rueda de prensa ordinaria la portavoz de Exteriores, Katrhin Deschauer.

Uno de los objetivos del viaje será, también, reforzar las relaciones, especialmente en el ámbito económico, indicó.

Wadephul, que llegará a México el jueves procedente de Nueva York, donde defenderá la candidatura alemana a un puesto no permanente en el Consejo de Seguridad de la ONU para 2027/2028, se entrevistará ese mismo día con Velasco, con quien presidirá, además, la Comisión Binacional germano-mexicano, en la que se abordarán temas centrales de la cooperación bilateral.

La agenda del viernes incluye varias citas en el ámbito económico, así como una visita al Instituto Goethe, añadió.