Zelenski ofrece ayuda a Bucarest tras impacto de dron ruso en bloque de pisos en Rumanía

“Estamos listos para apoyar a Rumanía en cualquier forma que sea necesaria bajo estas circunstancias”, escribió en X Zelenski, donde publicó su mensaje de condena compartiendo el que había publicado previamente sobre lo ocurrido en Galati la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen.

Zelenski dijo asimismo que Ucrania cuenta con que la UE dicte nuevas sanciones contra Rusia para que el Kremlin “sienta que sus ataques le suponen pérdidas significativas”. “Eso sería lo justo”, remachó el presidente ucraniano.

En su mensaje, Zelenski recordó que el ataque ruso como parte del cual un dron golpeó en un bloque de pisos de Galati iba dirigido contra la región de Odesa del sur de Ucrania, fronteriza con Rumanía.

Zelenski denunció además que el ataque ruso tenía entre otros objetivos barcos civiles. Las autoridades ucranianas habían informado previamente de daños en tres barcos de bandera extranjera debido al impacto de drones rusos durante la madrugada.

No es la primera vez que drones rusos entran en el espacio aéreo rumano o caen en suelo de ese país, pero sí se trata de un hecho inédito que hayan impactado en un edificio habitado.

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Dos personas resultaron heridas por el ataque ruso. Zelenski transmitió sus simpatías a ambos heridos.