Arabia Saudí da por concluida con "éxito" la peregrinación anual a La Meca

El Ministerio del Interior saudí anunció el éxito de los planes de seguridad y organización desplegados durante la peregrinación en la que participaron alrededor de dos millones de personas venidas de países de todo el mundo.

Estas medidas abarcaron desde la llegada de los fieles al reino hasta la finalización de los diferentes rituales en los lugares sagrados de Mina, Arafat y Muzdalifah.

Las autoridades destacaron la coordinación entre los cuerpos de seguridad, los gobiernos regionales y decenas de organismos públicos y voluntarios para garantizar la protección y el desplazamiento seguro de los peregrinos.

Entre las medidas aplicadas figuró la iniciativa Ruta de La Meca, desarrollada por octavo año consecutivo en diez países y 17 puntos internacionales de salida, así como la campaña "No hay 'hach' sin permiso", destinada a reforzar la organización y el control de accesos.

En el ámbito sanitario, el Ministerio de Sanidad confirmó que la temporada concluyó sin brotes epidémicos ni amenazas para la salud pública, pese a coincidir con alertas internacionales relacionadas con el ébola y casos de hantavirus detectados en distintos países.

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Las autoridades sanitarias saudíes aseguraron que no se registraron casos sospechosos ni confirmados de estas enfermedades entre los peregrinos.

El ministro saudí de Sanidad, Fahd bin Abdulrahman Al Jalajel, atribuyó estos resultados a la vigilancia epidemiológica permanente, la coordinación con organismos nacionales e internacionales y el funcionamiento ininterrumpido del sistema sanitario durante toda la peregrinación.

Por su parte, la Asociación de Salud para el Hach y la Umrah informó de que la primera fase de la campaña "Su Salud Primero" benefició a más de 74.000 peregrinos mediante servicios preventivos, asistenciales y de concienciación.

La iniciativa movilizó a 1.560 voluntarios sanitarios y 132 profesionales de la salud, que realizaron más de 9.300 horas de trabajo voluntario. Entre otras actuaciones, se efectuaron 26 intervenciones quirúrgicas, se atendieron 278 emergencias y se distribuyeron miles de paraguas, botiquines y botellas de agua.

Asimismo, la compañía estatal Health Holding señaló que la segunda edición de su programa "Hach con Buena Salud" atendió a más de 134.000 peregrinos y realizó más de 120.000 pruebas de laboratorio y detectó cerca de 17.000 casos de enfermedades crónicas, principalmente diabetes e hipertensión.

También facilitó sistemas de monitorización remota para miles de peregrinos diabéticos considerados de alto riesgo.

En materia medioambiental, el Centro Nacional para el Cumplimiento Ambiental destacó un aumento superior al 145 % en las inspecciones de actividades de alto impacto ambiental respecto al año anterior gracias al uso de imágenes satelitales e inteligencia artificial.

Durante la temporada se analizaron más de 200 imágenes satelitales, se realizaron más de 1.800 recorridos de vigilancia y se respondieron más de 100 alertas ambientales.

Las inspecciones permitieron detectar alrededor de 250 incumplimientos, de los cuales el 95 % correspondieron a cuestiones administrativas y regulatorias.

Además, las mediciones de calidad del aire y ruido efectuadas en los lugares santos no registraron niveles superiores a los límites permitidos.

Las autoridades saudíes destacaron que los resultados reflejan la capacidad del reino para gestionar grandes concentraciones humanas y garantizar la seguridad, la salud y el bienestar de los millones de musulmanes que cada año participan en la peregrinación a los lugares más sagrados del islam.