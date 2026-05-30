Australia realiza su primer censo de delfines en las costas de Nueva Gales del Sur

El objetivo de esta medida, de un día de duración, es aportar una visión general "sobre dónde se encuentran los delfines y qué hábitat utilizan" a lo largo de esta jurisdicción, la más poblada del país y cuya capital es Sídney, según las autoridades regionales.

"Las condiciones son fantásticas esta mañana para el censo de delfines en la bahía de Byron", a unos 750 kilómetros al norte de Sídney, publicó en sus redes sociales el grupo ecologista Investigadores para Delfines en Australia.

Los voluntarios, a quienes se les proporcionó un curso de formación, observarán delfines durante al menos 15 minutos desde diferentes puntos de observación a lo largo de la costa como playas, puertos, bahías y estuarios.

"La mayoría de las especies de delfines dependen en gran medida de los hábitats costeros, lugares donde a la gente le encanta trabajar y divertirse, y donde nuestras acciones pueden afectarles, lo que las hace muy vulnerables. Simplemente no sabemos lo suficiente sobre muchas de nuestras poblaciones de delfines", dijo Liz Hawkins, directora de Investigadores para Delfines en Australia, a mediados de abril al anunciar la campaña.

La información recopilada ayudará a subsanar importantes lagunas de conocimiento sobre los delfines de Nueva Gales del Sur y a respaldar los esfuerzos de conservación, apuntó en un comunicado el departamento de Medioambiente regional.

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Se espera que los datos sean recopilados en una semana, antes de su publicación, en una fecha no fijada.

Los investigadores estiman que más de 1.000 delfines nariz de botella -la más común en la región- viven a lo largo de la costa de Nueva Gales del Sur, mientras aseguran que otros miles de otras especies de delfines transitan por la región en aguas en mar abierto.