Becky G, Santana, Pepe Aguilar, Lila Downs y Luis Enrique lideran estrenos de la semana

La lista de la nueva música en español la completan artistas con ritmos urbanos y pop, como los puertorriqueños Jay Wheeler y Ozuna, y la mexicana Sofía Reyes.

'Mi gran amor' es una canción promigrante de los mexicoestadounidenses Carlos Santana y Becky G, quienes hablan de inmigración, amor, miedo, sacrificio y la realidad actual de millones de familias latinas en Estados Unidos. Becky G narra la historia con su voz, acompañada de la guitarra de Santana.

El 'Príncipe de la salsa' Luis Enrique, conocido por su éxito 'Yo no sé mañana', lanza 'El alma en clave', su primer disco inédito en 13 años, grabado entre Miami, Venezuela y Puerto Rico. Tiene 11 temas, incluyendo algunos ya adelantados, como 'La foto', 'Ayúdame a entender' y 'Nombre y apellido', con el rapero De La Ghetto.

Pepe Aguilar presenta dos discos. El primero es '¡Que viva Antonio Aguilar!', un homenaje a dicho cantante mexicano con figuras como Carin León, Banda MS, Edén Muñoz, Carlos Rivera y Lucero. El otro es 'Mi suerte es ser mexicano vol. 2', que reafirma su compromiso con la preservación de la charrería y la música tradicional mexicana.

La mexicana lanza 'Cambias mi mundo', álbum de 10 canciones que, por primera vez, son todas de su autoría y en el que promete "cumbia con convicción", además de inspirarse en las culturas indígenas. En el material, que incluye colaboraciones con Leonel García, Snow Tha Product y Alex Cuba, promueve el sencillo 'El jardín del placer'.

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El dúo venezolano Mau y Ricky estrena, tras dos años, un nuevo álbum de estudio, 'Ricky y Mau', que definen como su proyecto "más honesto y libre hasta la fecha". Con 12 canciones, incluye los sencillos 'Te quiero' con Kapo, 'Las flores' y 'aiaiaiaiai', y colaboraciones con Marc Anthony, Lia Kali y Matisse.

El puertorriqueño Jay Wheeler estrena 'La voz favorita', un álbum con 24 canciones en las que el artista regresa a sus raíces de trap con mezclas de R&B, reguetón y temas románticos. El lanzamiento llega después de 'De lejitos', el principal sencillo del material y que ya ha alcanzado los primeros lugares en las listas de éxitos.

El puertorriqueño Ozuna lanza 'Mi yo de antes', un sencillo que representa su regreso a las raíces urbanas tras explorar otros géneros. En este tema, el boricua reflexiona sobre versiones del ser que quedan en el pasado y sobre aquellos amores que, con el tiempo, revelaron sus verdaderos motivos.

La mexicana Sofía Reyes muestra su arte bilingüe con 'Final minutes', un tema que explora la idea de que los momentos decisivos llegan justo "al final" de una prueba. La canción de pop electrónico es una colaboración con el rapero French Montana y LMNT 115, un dúo electrónico australiano que no ha revelado su identidad.