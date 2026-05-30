Cervantes abraza las dos orillas del Atlántico en la 59ª Feria del Libro de Valladolid

Un viaje de ida y vuelta que comenzó con la mesa redonda entre el escritor venezolano Juan Carlos Chirinos y la catedrática española Francisca Noguerol, moderada por el escritor chileno Pedro Pablo Guerrero, en la que coincidieron en la necesidad de hablar del "diálogo tan beneficioso" a uno y otro lado.

Chirinos, investigador literario formado entre Caracas y Salamanca, reivindicó la literatura hispanoamericana como un espacio construido desde el mestizaje, el viaje y la circulación de influencias entre ambos territorios, y que dató en el instante en el que Cristóbal Colón incluyó en su primera carta la palabra 'canoa', de origen taíno.

El autor de 'El informe sobre Clara' rechazó diferenciar la literatura española de la hispanoamericana y criticó la separación en librerías y bibliotecas de la literatura en español a ambas orillas del Atlántico.

"Pertenezco, como cualquier escritor que escribe en español, al reino de Cervantes", remarcó.

Por su parte, Noguerol incidió en el carácter "heterogéneo" y "transcultural" de la literatura en español, marcada por siglos de intercambios, viajes e influencias mutuas y recordó la huella que dejó el autor de El Quijote en numerosos autores latinoamericanos.

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También se refirió al llamado "retorno de los galeones": el viaje de vuelta de ideas, estilos y formas narrativas que América devolvió a España, lo que, a su juicio, ha hecho que la literatura en español, sin importar el origen geográfico, "esté viviendo uno de sus mejores momentos precisamente por ese diálogo tan profundamente fructífero".

Por otra parte, este sábado el Círculo de Recreo de la capital vallisoletana sirvió de escenario para la presentación de una nueva edición crítica de la 'Historia del Nuevo Mundo', del jesuita Bernabé Cobo (Jaén, 1580-Lima, 1657), una de las grandes crónicas del siglo XVII sobre el continente americano y, en particular, sobre el mundo incaico.

El responsable de esta edición, el investigador del CSIC especializado en la historia de Perú Fermín del Pino-Díaz, y el escritor y agregado cultural de Perú en España, Alonso Ruiz Rosas, desgranaron la importancia de la obra de Cobo, considerado el principal estudioso enciclopédico de la botánica y la zoología del país andino.

Del Pino-Díaz explicó que esta nueva edición responde a una petición de la Universidad Católica de Lima y señaló que una de las mayores dificultades que encontraron fue la dispersión de los materiales originales tras la expulsión de los jesuitas de América, de una obra que se compone de 17 libros.

"Lo que estamos haciendo es recuperar y ordenar todo ese material", aseguró. Un texto que ha sido ignorado y que se ha vuelto a reivindicar en las últimas décadas.

La obra, escrita en el siglo XVII, no sólo recogía descripciones de animales y plantas, sino que también se convirtió en una de las descripciones más completas que existen sobre la naturaleza, la geografía y las civilizaciones precolombinas, en particular el mundo incaico.