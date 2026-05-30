Colonos israelíes agreden y disparan a 7 palestinos, incluido un anciano, cerca de Nablus

Según informó un portavoz de la Media Luna Roja, los siete heridos fueron trasladados al hospital: un anciano de 73 años con una herida de bala en el pie y otra persona de unos 50 años que fue disparada en el muslo.

Hay además, otras cuatro personas -al menos dos mujeres- que fueron agredidas físicamente por los israelíes durante el ataque, y una séptima con heridas en la cara a causa de la metralla, detalló este grupo de emergencias en diferentes comunicados.

La violencia contra los palestinos en Cisjordania ocupada se ha incrementado en los últimos tres años, y la Policía o las fuerzas israelíes no suelen hacer nada para frenarla, mientras que cada vez es más frecuente que colonos armados que visten uniforme militar -aunque no estén de servicio- perpetren estos ataques.

El pasado 13 de mayo, un palestino de 16 años fue asesinado en un ataque coordinado entre milicias de colonos y soldados en la aldea de Jiljilya, al este de Ramala, quienes además robaron cientos de cabezas de ganado y tractores.

En lo que va de 2026 y hasta el 22 de abril, al menos 27 palestinos han muerto en Cisjordania ocupada por fuego israelí, incluidos 6 menores y al menos 12 a manos de milicias de colonos, según datos de la ONG israelí B'Tselem.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Solo desde el 7 de octubre de 2023, el actual gobierno de coalición ultraderechista israelí ha aprobado 93 nuevos asentamientos en Cisjordania -ilegales según el derecho internacional- y permitido al menos otros 207 'outposts' o inicios de colonias (estructuras aún no legalizadas por el Ejecutivo) en este territorio palestino, según datos de la ONG Peace Now.