Doce embarcaciones con 192 migrantes interceptadas en 48 horas en islas Baleares (España)

En total, 91 personas fueron localizadas el viernes en aguas de Baleares, en el Mediterráneo, tras la llegada de seis embarcaciones, a las que se suman 101 migrantes más este sábado en otros seis barcos.

La primera patera (las embarcaciones precarias en las que viajan los migrantes desde las costas africanas) de este sábado se registró a las 05:40 horas con cinco personas de origen magrebí a bordo.

Apenas una hora después, efectivos del servicio marítimo y rescate localizaron otros 31 migrantes de origen subsahariano en línea de costa en la isla de Cabrera.

A las 07:30 y a las 9:30 horas, respectivamente, se avistaron dos nuevas pateras con un total de 30 migrantes magrebíes a bordo, 15 en cada embarcación, en las costas de Formentera.

Entre tanto, a las 08:40 horas, Salvamento Marítimo rescató a 24 magrebíes a bordo de una patera localizada a 9 millas al sur de la isla de Cabrera.

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El último rescate, a cinco millas al sureste de La Mola (Formentera), se produjo a las 14:20 horas. Había once migrantes magrebíes en la embarcación.

A estas pateras se suman otras dos localizadas por la tarde del viernes, la primera de las cuales, localizada por Salvamento Marítimo y la Guardia Civil a 16 millas al sur de la isla de Formentera, llevaba 17 personas de origen magrebí.

Le siguió otra a las 21:20 horas, cuando agentes de la Guardia Civil y de la Policía Local interceptaron a otras diez personas, también magrebíes, que habían alcanzado la costa en la isla de Ibiza.

Estas embarcaciones se suman a otras previas interceptadas durante el viernes, día con un cómputo final de 91 personas localizadas a bordo de seis embarcaciones con inmigrantes irregulares a bordo.

En lo que va de año han llegado a Baleares 1.954 migrantes en 102 pateras, según datos recopilados por EFE a partir de la información facilitada por la Delegación del Gobierno y el Ministerio del Interior.

Durante 2025 llegaron a las islas Baleares 7.321 personas en 401 embarcaciones procedentes de Argelia, lo que supuso un aumento del 24,5 % en el número de migrantes y de cerca del 15 % en el de pateras respecto a 2024, según Interior.