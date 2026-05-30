Estallan combates entre el Ejército somalí y fuerzas leales a un líder regional depuesto

"Esta mañana, las valientes fuerzas del estado del Sudoeste aseguraron completamente el control de Baidoa (capital del estado)", declaró el portavoz de Laftagareen, Ugaas Xasan, según recogieron medios locales.

Asimismo, alentó a la población a cooperar con las fuerzas rebeldes para lograr una paz duradera en la región.

Más tarde, medios locales informaron sobre la retirada de estas fuerzas de la capital del estado del Sudoeste tras fuertes enfrentamientos dentro de la urbe, aunque EFE no ha podido verificar de forma independiente la situación actual.

El comandante de la Policía de la región de Bay (donde se encuentra Baidoa), Sadiq Doodishe, afirmó ante los medios de comunicación que los enfrentamientos fueron iniciados por "grupos criminales" para intentar generar inseguridad en la ciudad.

Además, subrayó que las fuerzas leales a Mogadiscio ya han controlado la situación.

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Estos combates llegan después de que el pasado 15 de mayo el Ejército de Somalia anunciase la muerte de 50 miembros del grupo yihadista somalí Al Shabab y de "milicias aliadas" leales al expresidente Laftagareen, a quienes acusaron de "integrarse directamente" en Al Shabab.

Sin embargo, Laftagareen negó los vínculos con el grupo yihadista, aunque afirmó que las fuerzas del Estado del Sudoeste "tienen el mandato" de combatir a "cualquier enemigo que intente invadir" esa región, en referencia al Ejército somalí, al que acusa de tomar por la fuerza las instituciones de este territorio.

Las tropas somalíes tomaron el pasado 30 de marzo Baidoa después de que Laftagareen suspendiese las relaciones con las autoridades federales, tras la aprobación el 8 de marzo de una nueva Constitución en el país que ponía fin a 14 años de carta temporal y que amplió en un año, de cuatro a cinco, el mandato parlamentario y el presidencial.

Estas tensiones ocurren mientras Somalia combate al grupo terrorista Al Shabab, que controla zonas rurales del centro y el sur, además de atacar a países vecinos como Kenia y Etiopía.

Al Shabab, grupo afiliado desde 2012 a la red terrorista de Al Qaeda, perpetra frecuentes atentados para derrocar al Gobierno central, respaldado por la comunidad internacional, e instaurar un estado islámico de corte wahabí (ultraconservador).

Somalia vive en un estado de conflicto y caos desde 1991, cuando fue derrocado el dictador Mohamed Siad Barre, lo que dejó al país sin gobierno efectivo y en manos de milicias islamistas y señores de la guerra.