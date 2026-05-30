Hegseth se reúne con socios de Estados Unidos en el Indopacífico

En los márgenes del principal foro de seguridad y defensa de Asia, el Diálogo Shangri-La, que se celebra hasta el domingo en la ciudad-Estado, el jefe del Pentágono mantuvo un encuentro trilateral con Japón y Australia, y dos bilaterales con Filipinas y Nueva Zelanda.

Lo hizo después de abrir la jornada con una intervención repleta de elogios a los aliados asiáticos de EE. UU. por su refuerzo militar y de mensajes a Europa y la OTAN para que "tomen nota". Las alusiones a la guerra en Irán y a la cuestión de Taiwán llegaron en el turno de preguntas del público.

EE. UU., Japón, Australia, Filipinas y Nueva Zelanda comparten preocupación por puntos calientes del Indopacífico, entre ellos Taiwán y el mar de China Meridional, ante las ambiciones expansionistas de Pekín en la región; así como la península de Corea.

El gigante asiático considera al autogobernado Taiwán "parte inalienable" de su territorio y aboga por la "reunificación nacional". La tensión que rodea a la isla volvió a recrudecerse hace poco más de dos semanas, después de que el presidente estadounidense, Donald Trump, dijera que la venta de armas de Washington a Taipéi es una "baza negociadora" con China.

Al mismo tiempo, el gigante asiático reclama casi en su totalidad el mar de China Meridional, en un postulado que choca con el de países bañados por estas aguas, entre ellos Filipinas, con tensiones habituales entre embarcaciones de ambas naciones.

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Tras reunirse con sus pares japonés y australiano, Shinjiro Koizumi y Richard Marles, respectivamente, Hegseth aseguró que los tres países "están unidos" en su "compromiso con la paz mediante la fuerza".

En la misma línea valoró su encuentro con el secretario de Defensa filipino, Gilberto Teodoro, al término del cual subrayó: "Continuamos poniendo la paz mediante la fuerza en acción".

Después de verse con su homólogo neozelandés, Chris Penk, el jefe del Pentágono señaló que está expectante por ver cómo el país oceánico "realiza avances en su contribución a la defensa colectiva".

El Diálogo Shangri-La se ha convertido en un barómetro del estado de las relaciones en defensa entre Estados Unidos y China, aunque la ausencia en esta edición del foro del ministro chino, Dong Jun, ha impedido por segundo año consecutivo la esperada bilateral entre los jefes de seguridad de las dos potencias.

Hegseth aseguró hoy que las relaciones entre Washington y Pekín se encuentran en el mejor momento "en muchos años" y enfatizó la importancia de mantener abiertas las líneas de comunicación militar para "coordinarnos en caso de conflicto y reducir el riesgo de errores de cálculo".