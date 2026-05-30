Nigeria rescata a 31 personas secuestradas en el noroeste del país

"Las víctimas secuestradas fueron rescatadas tras una operación aérea de precisión llevada a cabo por el componente aéreo de la Operación FansanYamma y una posterior operación terrestre en enclaves terroristas al oeste del bosque de Bagega", publicaron las Fuerzas Armadas de Nigeria en su cuenta de la red social X.

Las personas rescatadas ya han recibido la asistencia médica necesaria y serán enviadas con sus respectivas familias.

Por otro lado, las tropas nigerianas mataron a dos supuestos terroristas en las zonas de Maradun y Gidan Dan Jaja, también en Zamfara, donde también destruyeron dos campamentos y se incautaron de rifles "de fabricación casera" y de cuatro motocicletas.

En el estado de Katsina (norte), las tropas atacaron a un grupo de supuestos terroristas en la zona de Ruwan Godiya y la carretera de Sayaya, cuando se preparaban para realizar un atentado.

"Tras un intenso tiroteo, las tropas neutralizaron a tres terroristas y recuperaron motocicletas y municiones. Uno de los terroristas neutralizados fue identificado posteriormente como un soldado raso del notorio cabecilla terrorista Muhammad Fulani", indicó el Ejército nigeriano.

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Algunos estados de Nigeria, sobre todo en el centro y noroeste, sufren ataques constantes de bandidos, término usado para nombrar a bandas criminales que cometen asaltos y secuestros masivos para pedir rescates y a las que las autoridades tildan a veces de "terroristas".

A esta inseguridad se suman los ataques en el noreste de Nigeria por parte del grupo yihadista Boko Haram desde 2009, una violencia que empeoró a partir de 2016 con el surgimiento de su escisión, el Estado Islámico en la Provincia de África Occidental (ISWAP).

En esa zona también opera el Lakurawa, un grupo aparentemente ligado a la organización terrorista Estado Islámico-Provincia del Sahel (ISSP), que también suele cometer atentados en los estados de Kebbi y Sokoto desde hace unos años.