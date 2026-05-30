Reino Unido estudia usar armas autónomas que pueden disparar sin intervención humana

"Siempre digo que debe haber un humano en el proceso. Pero tienes que tener la capacidad de sacar a ese humano del círculo si es necesario, porque a nuestros adversarios no les va a importar tener a un humano ahí", dijo Carns al diario Financial Times (FT).

Carns, que se expresaba así durante un foro de la industria de drones militares en Riga durante esta semana, dio a entender que esto ya está sucediendo, sin precisar dónde ni cuándo.

Explicó que algunas armas británicas ya operan con gran autonomía "allí donde los sistemas de misiles pueden dirigirse, identificar sus blancos y golpearlos".

No está claro si las palabras de Carns suponen un giro oficial en la política británica.

En un reciente informe a un organismo de la ONU, el Gobierno británico explicó que no poseía armas autónomas "que operan sin el contexto apropiado de una implicación humana, o fuera de la responsabilidad humana y toma de decisiones, ni tampoco tiene intención de desarrollarlas".

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Sin embargo, el FT apunta a que en el seno de la OTAN hay un creciente debate sobre la cuestión y cada vez son más las voces que son partidarias de introducir esas armas automáticas.

Se cree que Rusia las usa en Ucrania, al igual que ha hecho Israel en Gaza y EEUU en Irán.