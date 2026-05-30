Rocío Jurado protagoniza una romería pop que la hace "santa" a los 20 años de su muerte

La singular beatificación, entre gritos de los asistentes de "reina, reina y reina, y guapa, guapa y guapa", tuvo lugar en el marco del evento Hurra Pop, un festival de esa ciudad del norte de España en el que cada año se canoniza a un ídolo musical ya fallecido y que en anteriores ediciones santificó a leyendas como David Bowie, Tino Casal o Raffaella Carrà.

Las altas temperaturas, de hasta 34 grados centígrados, hicieron que en la procesión en honor de la Jurado junto al río Duero se buscaran las zonas de sombra y hubiera disparos de pistolas de agua y rociados de hisopo de agua bendita para refrescar el ambiente.

"En una ciudad como Zamora es donde más sentido tiene una romería pop", aseguró a EFE la concejala de Cultura del Ayuntamiento zamorano, María Eugenia Cabezas, que subrayó que le resulta difícil explicar con palabras lo que se vive en un evento de este tipo, una singular romería donde la gente porta las andas y pasea a su ídolo musical.

La peregrinación romera se desarrolló entre cánticos de estrofas de algunos de los temas más conocidos de la cantante de Chipiona, desde 'Como una ola' hasta 'Ese hombre' o 'Se nos rompió el amor'.

En un momento del recorrido, asistentes caracterizados de autoridades eclesiásticas rociaron a los presentes con el agua bendita y declararon la santidad de María del Rocío Trinidad Mohedano Jurado.

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"Una santa como Rocío se lo merece", afirmó a EFE el coordinador del Hurra Pop, Andrés Cid, quien aseguró que a todo el mundo le gusta alguna canción de la chipionera y por ello quisieron dedicarle a ella esta edición, en la que el aforo de 1.000 personas se completó.

El rito por el que se declara santa a una leyenda musical se ha convertido en uno de los momentos más significativos del Hurra Pop, un festival especializado en música indie y en el que también tienen cabida otro tipo de estilos.