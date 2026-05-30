Sudán eleva a 58 los muertos por un ataque de los paramilitares en Kordofán del Norte

Según una declaración difundida por el canal de televisión oficial de Sudán, los cuerpos fueron encontrados este sábado, lo que elevó significativamente el balance de víctimas de un asalto atribuido a los paramilitares y ocurrido durante el segundo día de la festividad musulmana del Aíd al Adha, conocida como la Fiesta del Sacrificio.

Inicialmente, la Red de Médicos Sudaneses había denunciado que el ataque causó la muerte de al menos 27 civiles, entre ellos ancianos, mientras que autoridades locales y líderes tribales situaron la cifra en 31.

La organización médica aseguró que una fuerza de las FAR irrumpió en varias aldeas de la zona de Al Marra, en el oeste de Bara, y calificó el suceso de "nuevo crimen contra civiles en zonas sin presencia militar".

Por su parte, la Unión General de la Tribu Dar Hamid afirmó que alrededor de 20 vehículos de combate de las FAR participaron en el ataque contra las aldeas de Al Marra, Umm Saadoun Al Sharif y Al Radha. La agrupación señaló que una movilización local logró repeler a los atacantes, aunque advirtió de que la situación continúa tensa.

La Red de Médicos Sudaneses denunció que lo ocurrido constituye una grave violación del derecho internacional humanitario y alertó de que este tipo de ataques agrava la situación de una población ya afectada por la escasez de alimentos, servicios básicos y seguridad.

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Los tres estados de la región de Kordofán, fronterizos con Darfur, se han convertido en escenarios recurrentes de enfrentamientos entre el Ejército sudanés y las FAR desde el inicio de la guerra en abril de 2023.

El conflicto ha causado la muerte de unas 400.000 personas, según estimaciones de Estados Unidos, y ha desencadenado la mayor crisis de desplazamiento y hambre del mundo, de acuerdo con organismos internacionales.