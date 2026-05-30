Tedros Adhanom: "Sabemos que la RDC volverá a contener esta epidemia"

"Este país tiene una amplia experiencia en la lucha contra el ébola y ya lo ha vencido 16 veces. Sabemos que la RDC volverá a contener esta epidemia", indicó Tedro que se reunión con la primera ministra de RDC, Judith Suminwa, para fortalecer su cooperación frente al brote de ébola declarado en el este del país.

Según un mensaje publicado en la cuenta de Tedros en la red social X, ambos líderes conversaron el viernes por la noche sobre la respuesta a la epidemia, y celebraron el aumento de la colaboración entre ambas partes.

Durante su visita a Kinsasa, Tedros también se reunió con el equipo humanitario de las Naciones Unidas en la RDC para analizar la respuesta al brote, y coincidieron en la importancia de fortalecer la coordinación y colaboración entre todos para apoyar al Gobierno y a las comunidades afectadas.

"También hablamos sobre la importancia de trabajar con redes comunitarias, desde grupos religiosos, empresariales y de mujeres, hasta emisoras de radio y líderes de opinión en redes sociales, para comunicar mensajes efectivos a la población local y generar confianza en las medidas que pueden proteger a todos del virus", añadió Tedros.

El jefe de la OMS tiene previsto viajar este sábado a Bunia, capital de la provincia oriental de Ituri y epicentro del brote, que también se encuentra afectada por un largo conflicto entre el Ejército congoleño y grupos rebeldes que operan en la zona, motivo por el que Tedros pidió un alto el fuego.

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La agencia de salud pública de la Unión Africana (UA) cifró este jueves en 246 las “muertes sospechosas” registradas en la RDC por la decimoséptima epidemia de ébola registrada en el país desde que se detectó el virus por primera vez en 1976.

El virus se propagó también a la vecina Uganda, donde se han confirmado nueve contagios, incluida una muerte por un caso importado de un congoleño, de acuerdo con la agencia de salud de la UA.

El brote se corresponde con la cepa de Bundibugyo, cuya tasa de letalidad oscila entre el 30 % y el 50 % y para la que no existe vacuna autorizada o tratamiento específico, según la Organización Mundial de la Salud (OMS), que considera "alto" el riesgo de brote en África subsahariana y "bajo" a escala global.

La OMS indicó que el virus probablemente comenzó a circular en Ituri unos dos meses antes de que se declarara el brote como “emergencia de salud pública de importancia internacional”.