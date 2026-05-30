Tres heridos después de que unos 30 caballos escaparon asustados por una avenida de Roma

También resultaron levemente heridos unos 15 caballos mientras huían por la carretera a la vista de los conductores de los vehículos y uno de ellos tuvo que ser sacrificado, según el diario La Repubblica.

La Policía Local de Roma, en colaboración con los Carabineros, ha iniciado las investigaciones necesarias para una reconstrucción completa y precisa de los hechos, informaron en una nota.

Entre las hipótesis que se examinan se encuentra la posibilidad de que los caballos huyeron al escuchar petardos o fuegos artificiales u otros factores externos.

"Los controles también tienen como objetivo determinar si se produjeron explosiones en un único punto o en diferentes lugares al mismo tiempo", informaron.

Según La Repubblica, uno de los heridos tiene una costilla rota y derrame pulmonar, y una policía sufrió varios hematomas y abrasiones en la cara.

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El diario romano apunta a que los petardos fueron encendidos por uno o más individuos de las distintas fuerzas que participaron en la ceremonia del 2 de junio.

Vídeos de los caballos, grabados por conductores y transeúntes, se han difundido ampliamente en las redes sociales.