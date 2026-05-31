Autoridades decomisaron cerca de una tonelada de metanfetamina en el norte de México

La Fiscalía, en un comunicado, explicó que las debidas diligencias se llevaron a cabo tras una denuncia anónima y que la Fiscalía Especializada de Control Regional (FECOR) fue la encargada de llevar a cabo las indagatorias para que después la Agencia de Investigación Criminal (AIC) acudiera a las inmediaciones de la carretera León Guzmán del municipio de Gómez Palacio.

“En el lugar, los efectivos de la AIC detuvieron a Manuel 'N', aseguraron la unidad donde viajaba, en la que además transportaba jícamas y entre 369 cajas y contenedores de plástico, se encontró la posible droga en un compartimento oculto debajo de una caja refrigerada acoplada al tractocamión”, precisó el documento.

También detalló que el vehículo involucrado procedía de Nayarit, en el Pacífico mexicano, y tenía como destino la ciudad fronteriza de Tijuana, en Baja California.

“El detenido y lo asegurado fueron puestos a disposición de la Fiscalía General de la República en Baja California, para continuar y definir lo que a derecho corresponda, por la probable comisión en un delito contra la salud”, apuntó la FGR.

Tijuana ha sido un punto estratégico para el tráfico de metanfetamina y fentanilo atribuido al Cártel de Sinaloa debido a su proximidad con Estados Unidos, pese a ello, autoridades y organismos de seguridad de México y Estados Unidos coordinan la llegada de la selección de Irán a Tijuana, ciudad que servirá como campamento base durante el Mundial de 2026.