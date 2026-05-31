Centrista Fajardo dice que su millón de votos será "importante" para elección en Colombia

"Este millón de votos es importante para definir la suerte de nuestro país. Y la voz de nosotros se va a escuchar porque es el futuro de Colombia que está en nuestras manos y vamos a hacer que Colombia piense sobre lo que hemos hecho", dijo Fajardo en Bogotá tras conocer los resultados de la jornada.
Fajardo, quien obtuvo este domingo 1.006.870 votos - equivalentes al 4,25 % del total de sufragios - había anunciado recientemente que esta sería su última elección como candidato a la Presidencia de Colombia, sellando así el fin de su carrera política, tras no pasar a segunda vuelta, tal como ocurrió en las elecciones de 2018 y 2022.
El candidato de centro aceptó los resultados y reconoció el triunfo de De la Espriella, que obtuvo 10.3 millones de votos y que disputará la Presidencia el próximo 21 de junio con el senador Cepeda que logró más de 9,6 millones.
El docente y matemático, de 69 años, tiene una trayectoria política de más de dos décadas marcada por la defensa de una propuesta de centro, "alejada de los extremos" ideológicos y enfocada en la educación y la lucha contra la corrupción.
En 2010 dio el salto a la política nacional como compañero de fórmula de Antanas Mockus en la denominada 'ola verde', un movimiento ciudadano que movilizó especialmente a jóvenes y sectores urbanos y que alcanzó más de 3,5 millones de votos en la primera vuelta presidencial de ese año.
Posteriormente fue gobernador del departamento de Antioquia entre 2012 y 2015. El punto más alto de su carrera electoral llegó en las presidenciales de 2018, cuando obtuvo 4.602.916 votos, equivalentes al 23,73 % del total, y quedó a menos de 250.000 sufragios de disputar la segunda vuelta.