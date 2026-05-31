Cuba tendrá apagones que afectarán simultáneamente hasta el 63 % de la isla, este domingo

El país caribeño vive una aguda crisis energética desde mediados de 2024, agravada a partir de enero por el asedio petrolero de EE.UU., medida que el Ejecutivo de La Habana ha calificado de "genocida" y por la que acusa a la Administración de Washington de estar "asfixiando" a la isla.

El Gobierno cubano ha reconocido que la situación del Sistema Electroenergético Nacional (SEN) de la isla es "crítica" y "extremadamente tensa", con apagones que en La Habana han alcanzado las 22 horas y dos días consecutivoas en el resto del país.

Según ha informado la UNE, la central termoeléctrica Antonio Guiteras -la mayor generadora de electricidad del país con más de 38 años de explotación- se desconectó el pasado viernes del SEN por una nueva avería en su caldera, el dispositivo que genera vapor para producir energía y uno de sus principales componentes técnicos.

Esta es la cuarta salida de operaciones de la Guiteras en mayo y la duodécima desde el 1 de enero, y el 50 % de sus paradas ocurrieron por fallas en la caldera, de acuerdo con un reporte de la televisión estatal.

Las previsiones de los especialistas indican que la central recuperará sus operaciones el próximo martes.

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La UNE, dependiente del Ministerio de Energía y Minas (Minem), prevé para el horario de mayor demanda de esta jornada una capacidad de generación de 1.170 megavatios (MW) y una demanda máxima de 3.100 MW.

Así, el déficit -la diferencia entre oferta y demanda- será de 1.930 MW y la afectación estimada -lo que se desconectará realmente para evitar apagones desordenados- alcanzará los 1.960 MW.

En este momento, siete de las 16 unidades de generación termoeléctrica del país no están operativas por averías o trabajos de mantenimiento. Esta fuente responsable del 40 % del mix energético se nutre de crudo nacional y no está afectada por el bloqueo petrolero.

Otro 40 % del mix estaba a cargo de los motores de generación, pero esta fuente de energía precisa diésel y fueloil importado y se encuentran en parada por falta de materia prima.

El 20 % restante del mix energético cubano se obtiene de gas y fuentes renovables, especialmente con el reciente impulso a la solar con apoyo chino.

Cuba precisa unos 100.000 barriles de petróleo diarios para cubrir sus necesidades energéticas, de los que 40.000 provienen de su producción nacional.

Expertos independientes indican que la crisis energética cubana responde a una combinación de infrafinanciación crónica del sector, un sistema energético obsoleto, y el cerco petrolero iniciado en enero por Washington.

Diversos estudios independientes estiman que harían falta entre 8.000 y 10.000 millones de dólares para reflotar el sistema energético cubano.