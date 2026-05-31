De la Espriella a Petro y la izquierda: "No se les ocurra desconocer la voluntad popular"

Con prácticamente la totalidad de las mesas contabilizadas, De la Espriella, del movimiento Defensores de la Patria, obtuvo 10,3 millones de votos (43,74 %), y en segundo lugar quedó el izquierdista Iván Cepeda, del Pacto Histórico, con 9,6 millones de votos (40,90 %).

"Petro, Cepeda, par de delincuentes, no se atrevan, no se les ocurra desconocer la voluntad popular porque acá hay un pueblo que los va a enfrentar y los va a derrotar", manifestó De la Espriella durante un discurso pronunciado en Barranquilla tras conocerse los resultados preliminares de la primera vuelta, que el mandatario dijo que no acepta, mientras que Cepeda puso en duda las cifras obtenidas.

El excéntrico y millonario candidato llegó al malecón de Barranquilla a bordo de una embarcación por el río Magdalena y le habló a sus seguidores desde una tarima protegida por un cristal blindado y decorada con luces amarillas, azules y rojas, los colores de Colombia.

La advertencia de De la Espriella llegó después de que Petro asegurara que no acepta los resultados del preconteo y que únicamente reconocerá los resultados oficiales emitidos por las comisiones escrutadoras dirigidas por jueces de la República.

De la Espriella sostuvo que la elección del próximo 21 de junio será una disputa, según él, entre quienes defienden la democracia y quienes representan la continuidad del actual Gobierno.

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"Ya no hay espacio para la diferencia", afirmó el ultraderechista, quien llamó a unir a los sectores de oposición para derrotar a Cepeda en la segunda vuelta.

Durante su intervención, el abogado y empresario elevó además el tono de sus ataques contra Cepeda, a quien calificó de "narcoterrorista", mientras que a Petro lo tildó de "drogadicto y miserable".

De la Espriella agradeció a la candidata derechista Paloma Valencia, tercera en la votación, a quien definió como una "mujer patriota" que merece "todo el respeto, admiración y consideración".

Valencia anunció en su primera declaración tras las elecciones que apoyará en la segunda vuelta a De la Espriella: "De manera personal, como Paloma Valencia, la mujer que quería ser su presidenta, anuncio mi apoyo al doctor Abelardo de la Espriella".