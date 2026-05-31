De la Espriella fue el más votado en elecciones colombianas en el exterior con el 54,36 %

Los resultados del voto en el exterior mostraron que De la Espriella tuvo una ventaja de más de 150.000 votos sobre Cepeda, los dos aspirantes que disputarán la segunda vuelta presidencial del próximo 21 de junio.

En tercer lugar quedó la candidata del Centro Democrático, Paloma Valencia, con 54.547 votos (9,26 %), seguida por Sergio Fajardo, con 31.662 sufragios (5,37 %), y Claudia López, con 6.286 votos (1,06 %), el mismo orden que a nivel nacional.

En total participaron 589.782 colombianos residentes fuera del país, lo que representó una participación del 41,69 % de los 1,4 millones de ciudadanos habilitados para votar en el exterior.

El candidato oficialista Iván Cepeda se impuso en buena parte de Europa, con victorias en países como España, donde obtuvo más de 54.000 votos; Alemania, Francia, Bélgica, Suecia, Portugal e Italia.

Sin embargo, De la Espriella dominó ampliamente en Estados Unidos, el país con más votantes colombianos en el exterior, donde consiguió más de 155.000 sufragios de los 216.058 colombianos que votaron allí.

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También ganó en Canadá, Panamá, Bolivia, Ecuador, República Dominicana, Costa Rica, Venezuela y varios países de Centroamérica y el Caribe.

Algunas peculiaridades incluyen que la candidata uribista Paloma Valencia fue la más votada en Indonesia con 13 votos de los 35 que acudieron a las urnas y el centrista Sergio Fajardo ganó en Argelia (África) al obtener cuatro de los ocho votantes.

En total, De la Espriella acumuló en estas elecciones 10,3 millones de votos, seguido de Cepeda, que obtuvo 9,6 millones.