Detienen en Paraguay a un cuarto estadounidense tras incautación de droga en avión privado

Brown fue capturado la noche del sábado en un hotel de Asunción, al ser uno de los tripulantes del avión que aterrizó en el aeropuerto Silvio Pettirossi, el principal del país, procedente de Miami (Estados Unidos), donde la Senad halló un alijo de marihuana con alto contenido de THC escondido en equipajes.

Los cuatro detenidos fueron enviados desde la base de operaciones de la Senad hasta el Ministerio Público, donde fiscales tomaron sus declaraciones, indicó la entidad antidrogas en un comunicado.

Agentes de la Senad también detuvieron el sábado a Marisol Rivas, Anthony Vásquez y David Thomas Wise, todos de nacionalidad estadounidense y tripulantes del avión, quienes fueron imputados por la Fiscalía por tráfico internacional de drogas, informó el diario local ABC Color.

Según la entidad antidrogas, Brown alcanzó notoriedad internacional en internet por haber ganado "un avión ejecutivo valuado en millones de dólares" en una competencia organizada por MrBeast que reunió a un centenar de pilotos.

Asimismo, la Senad informó este domingo que el ciudadano estonio Keith Siilats, a quien identificó como cofundador de la empresa de micromovilidad Bolt Mobility en Estados Unidos, es presuntamente el propietario y piloto de la aeronave incautada.

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Siilats habría abandonado Paraguay durante la mañana del sábado, horas antes de la intervención que permitió la incautación de la aeronave y del cargamento de marihuana, según información de inteligencia.

El alijo de 'marihuana premium', una variedad del estupefaciente que tiene un "elevado contenido de THC" (tetrahidrocannabinol, el psicoactivo del cannabis), fue descubierta el sábado por las autoridades paraguayas cuando varias maletas eran descargadas de la aeronave para ser transferidas a un vehículo que tendría destino Asunción, según la Senad.

La institución estimó que cada kilogramo de la droga podría costar cerca de 14.000 dólares en el mercado brasileño.