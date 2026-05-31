El Ejército israelí dice estar atacando la ciudad libanesa de Tiro

En un breve comunicado, informa de estos nuevos ataques, que se producen después de haber ordenado durante esta semana el desplazamiento forzoso de la población de esta urbe patrimonio de la Humanidad de la UNESCO con unos 200.000 habitantes.

Desde entonces, Israel ha bombardeado ya el distrito de Tiro, así como otras ciudades como Beirut, la capital, y los distritos de Sidón y Nabatieh, todo ello en medio de un teórico alto el fuego durante el que tanto Israel como el grupo chií Hizbulá siguen protagonizando ataques.

Ayer sábado estuvo marcado por un aumento de los ataques de Hizbulá hacia el norte de Israel, que hicieron sonar las alarmas antiaéreas en esta zona del país de forma continuada, también durante la noche.

Más de 3.300 personas han muerto en ataques israelíes en el Líbano desde el pasado 2 de marzo, cuando Israel reprimió los primeros ataques del grupo chií a su territorio en el marco de la guerra con Irán.

El número de soldados israelíes muertos en el Líbano o la frontera por la operación en el Líbano asciende a 25.

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Este domingo, Israel confirmó la muerte del último de ellos por el ataque de un dron de Hizbulá en el sur libanés, al que identificó como Michael Tyukin, de 21 años.