El resultado adverso apaga la fiesta de Paloma Valencia y el uribismo en Bogotá

La senadora quedó en tercer lugar con 1,6 millones de votos (6,9 %) detrás del ultraderechista Abelardo de la Espriella, del movimiento Defensores de la Patria, y del izquierdista Iván Cepeda, del Pacto Histórico, partido del actual mandatario, Gustavo Petro, quienes disputarán la Presidencia en segunda vuelta el 21 de junio.

Con banderas de Colombia con colores amarillo, azul y rojo, los simpatizantes de Valencia y su compañero de fórmula Juan Daniel Oviedo se reunieron en la Plaza del Jubileo, al oeste de Bogotá, para recibir los resultados del conteo preliminar en las pantallas gigantes instaladas en el lugar.

Pese a la lluvia intermitente, los seguidores fueron llegando desde las primeras horas de la tarde con gorras y camisetas del partido.

Al ritmo de una salsa, los simpatizantes bailaron, cantaron y compartieron sus experiencias en las mesas de votación, un clima de alegría que fue cambiando a medida que se conocieron los resultados del conteo de la Registraduría Nacional.

Desde el primer boletín oficial, la candidata uribista comenzó perdiendo, una tendencia que se mantuvo a lo largo del conteo y hasta el final.

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El espacio habilitado no se llenó y varios asistentes comenzaron a irse cuando la tendencia de derrota se hizo irreversible, lo que hizo que el evento se trasladara a última hora al salón de un hotel.

"Estamos muy tristes, no esperábamos estos resultados. Nosotros creíamos que íbamos a pasar a una segunda vuelta", dijo a EFE una de las seguidoras visiblemente afectada.

"Las últimas dos semanas, la campaña sucia de Abelardo (de la Espriella) nos perjudicó mucho. Mucha gente nuestra se pasó de lado por la desinformación", añadió.

Otro de los simpatizantes aseguró a EFE que los resultaron fueron "sorpresivos", sobre todo porque no alcanzaron los votos de la Gran Consulta por Colombia.

"No logramos llegar ni siquiera a la mitad de lo que sacamos en la Consulta, ni siquiera la mitad de lo que sacó solo Paloma (Valencia). Entonces hay mucho por reflexionar", dijo el votante.

"Hay una clara tendencia nacional que está favoreciendo al candidato De la Espriella y en segundo lugar, al candidato de continuismo del Gobierno", añadió.

Tras conocerse los datos, los seguidores de Valencia y Oviedo comenzaron a compartir sus opiniones sobre a quién apoyar en la segunda vuelta.

Algunos mencionaron que son un "partido de oposición que no puede apoyar a Cepeda", mientras que otros resaltaron la "guerra sucia" de De la Espriella que les "costó" la victoria.

La duda se disipó poco después cuando la candidata compareció ante sus seguidores y anunció que apoyará a De la Espriella en la segunda vuelta para derrotar a la izquierda del presidente Gustavo Petro y su candidato, Iván Cepeda.

"De manera personal, como Paloma Valencia, la mujer que quería ser su presidenta, anuncio mi apoyo al doctor Abelardo de la Espriella", expresó Valencia en su primera declaración tras las elecciones.