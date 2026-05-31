Expresidente boliviano Quiroga: De la Espriella es el líder que Colombia "necesita"

"Felicidades Colombia por una jornada electoral ejemplar con resultados rápidos y confiables", escribió en X Quiroga, líder de la alianza Libre, la mayor fuerza opositora con representación en el Legislativo boliviano.

El exmandatario conservador también envió un abrazo a De la Espriella y a su compañero de fórmula, José Manuel Restrepo, quienes, según dijo, son "los líderes que los demócratas de la región" apoyan y que "su país necesita".

"En tres semanas se decide: Petrismo o Colombia, Soc-XXI o Abelardo", agregó Quiroga.

De la Espriella, del movimiento Defensores de la Patria, fue el más votado de la jornada en Colombia, con 10,3 millones de sufragios, equivalentes al 43,73 % del total, seguido por el izquierdista Iván Cepeda, del Pacto Histórico, el partido del actual presidente, Gustavo Petro, que logró 9,6 millones de votos (40,91 %).

Ambos competirán por la Presidencia de Colombia el próximo 21 de junio, en la segunda vuelta de las elecciones.