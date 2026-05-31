Fujimori y Sánchez están a menos de tres puntos en el último simulacro de votación en Perú

En el último día permitido para la publicación de encuestas, el sondeo de Ipsos reveló que los candidatos están muy cerca en los resultados de las últimas mediciones, con lo cual resultará decisivo su desempeño en el debate que tendrán este domingo por la noche.

De acuerdo con el simulacro de votación, publicado por el diario Perú21, la candidata derechista e hija del expresidente Alberto Fujimori (1990-2000) tiene un 52,2 % de apoyo en Lima y el izquierdista Sánchez lleva el 53,9 % de respaldo rural.

En la simulación total, Fujimori recibió 40,4 % de votos emitidos, Sánchez 38,3 % de votos emitidos y un 21,3 % de votos blancos o viciados.

A nivel de regiones del país, Fujimori, que postula por cuarta vez a la presidencia de Perú, lleva el 44 % de preferencias en el norte y 39,4 % en el centro del país, mientras que Sánchez, que postula en nombre del expresidente Pedro Castillo (2021-2022), tiene el 56,8 % del sur y el 42,8 % del centro.

Asimismo, Ipsos midió igualmente la intención de voto, a una semana de la segunda vuelta, y los candidatos aparecen a sólo tres puntos de diferencia, con la candidata de Fuerza Popular en 38 % y el postulante de Juntos por el Perú con 35 %.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

A su vez, un 15 % sigue indeciso y un 12 % votará blanco o viciado.

Un 33 % de los votantes de Fujimori aseguran que tiene las mejores propuestas de gobierno y 23 % dice que el otro candidato tiene la peor opción.

En tanto, el 26 % de votantes de Sánchez afirman que tiene las mejores propuestas y plan de gobierno, un 17 % señala que la otra candidata es peor y 17 % porque es un cambio.

Por otro lado, la empresa Datum publicó también este domingo su simulacro de votación para la segunda vuelta, donde le da 52,9 % de voto válido a Fujimori y 47,1 % a Sánchez, una diferencia de 5,8 puntos porcentuales.

De acuerdo a este estudio, publicado en el diario El Comercio, Fujimori lleva las preferencias en Lima con 62,9 % y el norte con 61 %, mientras que Sánchez las tiene en el sur con 65,9 % y el oriente con 56,6 %.

Al evaluar la intención de voto, Datum reveló que Fujimori tiene 39,8 %, Sánchez 35,9 %, mientras que el voto blanco y viciado bajó a 13,8 % y los indecisos subieron a 10,5 %.

El simulacro e intención de voto de la empresa Ipsos tuvo una muestra de 1.204 personas, que respondieron entre el 29 y 30 de mayo, con un nivel de confianza de 95 % y un margen de error de 2,8 %.

El trabajo de Datum se realizó del 26 al 30 de mayo a una muestra de 1.501 personas, con un nivel de confianza de 95 % y un margen de error de 2,5 %.