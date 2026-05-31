Intercambio económico entre Guyana y Brasil aumenta a 1.000 millones de dólares en 6 años

Los datos económicos los reveló en una rueda de prensa este sábado la embajadora de Brasil a Guyana, Maria Cristina de Castro Martins, al resaltar que el aumento en el intercambio económico de 1,624 % entre ambas naciones se refleja en la cooperación en los sectores de energía, minería, infraestructura y construcción.

Otros sectores en los que ambos países suramericanos han intensificado su crecimiento económico a largo plazo han sido la conexión digital y el transporte.

Por su parte, el secretario de Relaciones Exteriores de Guyana, Robert Persaud, resaltó que el aumento económico refleja la fuerte voluntad política entre ambos países en su objetivo por fortalecer su cooperación e intercambio.

"La relación Guyana-Brasil es fundamental para la integración suramericana y la prosperidad de la región", aseguró Persuad.

Persuad indicó que para el año 2024 Brasil se convirtió para Guyana en el quinto país en recursos de importaciones y en el séptimo mercado de exportación, apoyado por un aumento en su compromiso entre los sectores públicos y privados a través de misiones de intercambio.

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El funcionario dijo además que las interrupciones en la cadena de suplido a nivel mundial han motivado a los negocios de Guyana a indagar en mercados alternativos para apoyar proyectos mayores de desarrollo, como la construcción, la agricultura y la infraestructura.

Otro significante proyecto que Persuad mencionó entre Guyana y Brasil es el puerto Linden-Lethem y mejoras en el aeropuerto de Lethem, lo que supondrá avances en la integración regional.

Sin embargo, reconoció que el balance comercial se mantiene fuertemente a favor de Brasil por su competitividad, escala y capacidad productiva.