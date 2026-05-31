Jill Biden dice que nunca percibió en su marido algún deterioro cognitivo

"He visto el envejecimiento, lo he visto bajar de velocidad, como ya he dicho, pero no", respondió Biden en la entrevista emitida hoy íntegramente por la cadena CBS.

La ex primera dama también afirmó que ella nunca quiso que abandonara la carrera para renovar su mandato.

"Aún estaba haciendo un gran trabajo como presidente. Estaba haciendo su labor cada día", explicó Jill Biden, que confirmó que mucha gente trató de que convenciera a su marido para que dejara paso a otro candidato.

Jill Biden afirmó que Hunter Biden, hijo del expresidente, y otros colaboradores cercanos lo animaron a que se mantuviera en la candidatura demócrata y que ella y su esposo hablaron muchas veces de ese tema antes de que, tras una mala actuación en un debate con Donald Trump en julio de 2024, Joe Biden decidiera dar un paso al lado y ceder el testigo a Kamala Harris.

En un extracto de esta entrevista adelantado durante la semana, la ex primera dama aseguró que se asustó cuando presenció la intervención de su marido en aquel debate, en el que se mostró por momentos incoherente y desorientado, porque pensó que le estaba dando un derrame cerebral.

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En la entrevista, Jill Biden, que publicó el 2 de junio unas memorias tituladas 'La vista desde el Ala Este', aseguró que se sorprendió de que Kamala perdiera finalmente las presidencias porque creía que iba a ser "una buena presidenta" y también dijo que aunque, "el país no va en la dirección en la que lo habría llevado Joe", trata de transmitir la esperanza de que "las cosas irán a mejor".

A su vez, afirmó que cree que los demócratas obtendrán un buen resultado en las legislativas de medio mandato que se celebran el próximo 3 de noviembre.