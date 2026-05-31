Kast defiende promesas de seguridad y migración antes de rendir primera "cuenta pública"

"Estos 81 días para muchos han sido como 365 días, porque pasan muchas cosas, pero sí quiero destacar que nosotros con los hechos estamos avanzando porque este es un Gobierno en terreno", aseguró Kast durante la sexta edición de la iniciativa comunicacional 'Presidente Presente' en Valparaíso.

El mandatario realizó este encuentro en Valparaíso, sede del Parlamento chileno, a 110 kilómetros de Santiago. Allí ratificó sus promesas de campaña al responder consultas de los ciudadanos.

"Las cosas que nosotros planteamos en campaña las vamos a cumplir paso a paso, y vamos a enfrentar la inmigración ilegal paso a paso, y vamos a ir por los delincuentes paso a paso", afirmó.

El Ejecutivo adelantó que trabaja sobre una ley contra incivilidades, un plan de intervención de barrios críticos y un registro de vándalos entre otras medidas de seguridad con las que prometió "va a haber un antes y un después de eso".

"Estamos diseñando el plan de los 50 barrios críticos para generar una fuerza policial potente y un copamiento (despliegue masivo de fuerzas de seguridad) total de algunos lugares para recuperarlos", anunció.

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Respecto a la situación migratoria afirmó que se trabaja en mejorar la ejecución de órdenes de expulsión, aunque acotó que no todas las personas en situación irregular abandonarán el país bajo este sistema.

"Todos saben que vamos a ir uno tras uno de aquellas personas que entraron por la ventana porque a Chile se entra por la puerta", dijo.

Kast enfrentará su primera rendición de cuentas bajo el desafío inmediato de que el Senado apruebe la "megarreforma", una iniciativa económica y tributaria que el Gobierno presenta como clave para reactivar el crecimiento del país, y que tendrá su primera votación el 1 de junio.

En ese sentido, el mandatario ratificó la importancia de su avance señalando que "desde el extranjero están aumentando las solicitudes de inversión".

"Durante estos meses se ha logrado un récord histórico de solicitudes de inversión en Chile que no había ocurrido en las últimas décadas, 22.000 millones de dólares que es mucha plata", comentó.