Kast rinde cuentas por primera vez ante el Parlamento entre críticas por su “megarreforma”

El mandatario acudirá a la sede del Parlamento en Valparaíso, donde deberá explicar sus promesas de campaña ante el desafío inmediato de que el Senado apruebe la "megarreforma", un plan neoliberal que está considerado su proyecto económico estrella.

Los dos meses y medio de Kast en La Moneda han estado marcados por su decisión de repercutir el coste de la guerra en Ormuz sobre el bolsillo de los ciudadanos con un alza histórico de los combustibles, junto a un millonario recorte en las finanzas públicas y a un prematuro cambio de gabinete, afectado por controversias en la gestión de la seguridad, una de sus principales promesas.

Este panorama explica, según los expertos, la brusca caída en el respaldo ciudadano con la que el presidente llega a la cita: un 39 % de aprobación frente a un 56 % de desaprobación.

La mayor expectativa está puesta en el anuncio del plan de seguridad a cargo del nuevo ministro Martín Arrau, con el fin de aplacar las críticas que causó la salida de su predecesora Trinidad Steinert, y que junto con la de la vocera Mara Sedini, significó el ajuste ministerial más rápido desde el retorno a la democracia.

La decisión de que estas carteras fueran asumidas por ministros que ya integraban el gabinete ha alimentado rumores de que Kast podría comunicar una reforma estructural que reduzca el tamaño del aparato estatal de 25 a 19 ministerios.

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Como antesala a su discurso, el jefe de Estado fue fustigado desde la oposición por la excandidata presidencial del Partido Comunista (PC), Jeanette Jara, quien señaló que "muchas de las cosas que se decían en campaña carecían de sustento".

El Ejecutivo afronta un intrincado escenario legislativo atravesado por la batalla para la aprobación de la "megarreforma", una iniciativa económica y tributaria que el Gobierno ha posicionado como clave para reactivar el crecimiento del país, y que tendrá su primera votación en el Senado al día siguiente de la rendición de cuentas.

Su avance depende de los votos de la oposición de izquierda, en una Cámara Alta donde el Partido Socialista ostenta la bancada más grande, por ello se especula que Kast podría refrendar la intención de hacer ajustes a la polémica Ley y flexibilizar el plazo de aprobación, tras haber amenazado con avanzar a través de un decreto de "suma urgencia".

Consciente de que el futuro de la "megarreforma" podría definirse por apenas uno o dos votos, el Gobierno se ha mostrado dispuesto a modificar medidas polémicas como la invariabilidad tributaria de 25 a 20 años, o revisar el millonario monto del crédito al empleo, advertido por organismos internacionales.

Mantendría intacta, no obstante, la rebaja del impuesto a las empresas del 27% al 23% y otras regulaciones sobre permisología medioambiental e incentivo en viviendas que reúne esta ley miscelánea.

A este panorama se suma el clima de confrontación política tras un duro informe de finanzas públicas emitido por Hacienda, que abrió un flanco de críticas contra la administración del expresidente Gabriel Boric, al denunciar un supuesto "error" de cálculo que cambia la estimación de la deuda pública del periodo 2026-2030.

Las tensiones alcanzaron a las filas del oficialismo, donde existen discrepancias por la presión de un sector que pugna por presentar una acusación constitucional contra el exministro de Hacienda, Nicolás Grau, por la cuestionada gestión fiscal heredada.

Se prevé que Kast ofrezca, también, un estatus del plan de control migratorio, que tiene implicaciones internacionales, y con la expectación de una posible mención sobre el restablecimiento formal de las relaciones diplomáticas con Venezuela.

E igualmente sobre la lucha contra el narcotráfico y el crimen organizado, tras reuniones multilaterales con países de la región.