La vicepresidenta de Ecuador se reúne con la FAO y el PMA para fortalecer cooperación

Las reuniones se realizaron el viernes, durante la visita que hizo Pinto a Roma, donde también participó en un encuentro de la Organización de Estados Iberoamericanos (OEI) y la Santa Sede, que se centró en la necesidad urgente de abordar la salud mental de los estudiantes desde un enfoque comunitario, afectivo y regulatorio, según informó este domingo la Vicepresidencia.

En la reunión con QU Dongyu, director general de la FAO, la vicepresidenta recibió formalmente la propuesta de la creación de un 'Capítulo Ecuador' dentro de la Cumbre Mundial de la Alimentación que se llevará a cabo en Roma en octubre próximo.

"Este capítulo especial permitirá a Ecuador liderar y exponer una temática estratégica que conecte los avances y el potencial del país en materia de agricultura, alimentación y productos con identidad nacional ante la vitrina internacional", señaló la cartera de Estado.

Pinto también tuvo una sesión de trabajo con Matthew Hollingworth, subdirector ejecutivo del Departamento de Operaciones del PMA, con quien evaluó el impacto del programa ecuatoriano de alimentación escolar con productos locales.

"​El PMA calificó a Ecuador como un referente por el respaldo político y presupuestario destinado a garantizar que las niñas y niños del sistema público accedan a una alimentación nutritiva y saludable", indicó la Vicepresidencia.