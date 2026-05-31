Latinoamérica y España se vinculan en los retratos periodísticos de Miguel de los Santos

Miguel de los Santos (Madrid, 1936) volvió a sumergirse en ese sonido nostálgico de las teclas de la máquina de escribir que todavía conserva de sus viajes como reportero en Latinoamérica para dar forma a los 27 retratos que protagonizan su nueva obra.

Pablo Neruda, Mario Benedetti, Chabuca Granda o Joan Manuel Serrat son algunos de los protagonistas que llenan las páginas de este libro con "historias periodístico-literarias", que crean una sinergia entre el periodismo y una narrativa profunda que sitúa al lector en los diversos escenarios por los que viaja De los Santos.

Tras la publicación en 2018 de 'Relatos de mi memoria' y su gran acogida, "recuperé el motivo que me había llevado a mí al periodismo: el de escribir", cuenta en una entrevista con EFE en Madrid.

A partir de entonces, se convirtió en escritor y, tras dos años escribiendo para la revista Antena una sección sobre su experiencia en Latinoamérica, le ofrecieron plasmar esas vivencias en formato literario.

"¿Y de qué vas a vivir hijo?", fueron las palabras de su padre cuando supo que quería estudiar periodismo. Desafiando este interrogante, el comunicador persiguió su sueño de contar historias, convirtiéndose en uno de los rostros más conocidos del periodismo español.

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Pero su mirada no se estancó en lo nacional, sino que miró, al más puro estilo "colombino", a lo que escondía el otro lado del Atlántico para acabar centrando su carrera en la evidente conexión entre España y Latinoamérica.

Así, realizó y dirigió programas culturales y documentales enfocados al mundo iberoamericano como el famoso '300 millones' de RTVE.

"Fue un flechazo con un mundo que no podía imaginarme. Lo que yo me encontré ahí fue un mundo de sorpresas, sobresaltos, de una cultura exacerbada", relata sobre su experiencia al cruzar el Atlántico.

El periodista describe el vínculo iberoamericano como "un intercambio maravilloso" al que no considera oportuno llamar "colonización", después de "haber estado 50 años viajando por todos aquellos países y además con el interés y la profundidad con la que hacemos nuestro oficio".

Con este nuevo libro pretende llevar al lector a lo más profundo de la cultura latinoamericana y de su gente, ya que se considera "uno de los soñadores que piensan que algún día se debería construir lo que me gustaría llamar la patria hispana. Una nación grande e importante. Sería un crisol de culturas nacidas de una misma raíz pero con brotes muy diferentes", confiesa a EFE.

Chile, una marea de banderas rojas con la hoz y el martillo, y Pablo Neruda destacando entre la multitud con su gorrilla de fieltro verde que solía llevar. "Me bajé de la silla y fui abriendo camino por aquella masa de gente y me planté delante de él": así comenzó su andadura latinoamericana y así abre este nuevo libro.

Con media hora de entrevista conseguida y el libro de Neruda bajo el brazo envuelto en papel de periódico llegó al aeropuerto de Barajas en Madrid.

"Me la jugué y dejé el casete en el propio magnetófono que llevaba colgado", cuenta sobre cómo logró llegar a la redacción de cadena SER con el audio intacto, aunque solo se pudieron usar ocho minutos debido a la censura de la dictadura franquista.

El último relato lo protagoniza el cantante español Serrat y lo utiliza de cierre "porque fue en la otra orilla y trata un tema candente como el de la migración y las muchas caras que tiene", explica

España siempre ha sido un país de emigrantes y "deberíamos entender que toda la migración que nos llega no es la misma", defiende.