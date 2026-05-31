Macron dice que "nada justifica" la escalada en Líbano y urge a pacto entre EE.UU. e Irán

"Nada justifica la gran escalada en curso en el sur del Líbano. Francia mantendrá su apoyo a las autoridades libanesas en sus esfuerzos por restablecer la soberanía del Estado y la integridad territorial del país", dijo Macron en un mensaje en X.

Lo hizo tras hablar por teléfono con el príncipe heredero de Arabia Saudí, Mohamed bin Salmán; el sultán de Omán, Haitham bin Tariq; el presidente emiratí, Mohamed bin Zayed, y el presidente egipcio, Abdelfatah al Sisi.

Estas declaraciones se producen después de que Israel informara de una nueva extensión de su ofensiva terrestre en el Líbano.

Los enfrentamientos entre Israel y el movimiento chií Hizbulá continúan de forma casi diaria pese a la tregua teóricamente vigente desde el 17 de abril.

Las hostilidades se intensificaron a comienzos de marzo, en un contexto de creciente tensión regional vinculada al conflicto entre Israel e Irán.

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Respecto al conflicto entre Estados Unidos e Irán, Macron consideró "fundamental que se alcance rápidamente un acuerdo" e insistió en que "esta oportunidad debe aprovecharse ahora".

"La prioridad absoluta debe ser la conclusión de un alto el fuego y la reapertura inmediata del estrecho de Ormuz, sin condición alguna y de conformidad con el derecho internacional", sostuvo.

El presidente francés juzgó que, posteriormente, las conversaciones deberán continuar para "lograr un acuerdo integral y robusto sobre el resto de las cuestiones, en particular sobre el programa nuclear y balístico, y la estabilidad regional".

Sobre el bloqueo en el estrecho de Ormuz, Macron dijo que "Francia está dispuesta a asumir la parte que le corresponde, ayudando a la reanudación del tráfico marítimo mediante la misión multinacional independiente puesta en marcha junto al Reino Unido".