Partido Laborista gana por cuarta vez consecutiva las elecciones en Malta

Tras conocerse los primeros datos estallaron celebraciones en el Salón de Recuentos de Naxxar, donde anoche fueron llevadas las papeletas para el escrutinio que comenzó a las 9.00 horas, informaron los medios locales.

A las 11:35 de la mañana, Abela confirmó la victoria electoral y prometió ser primer ministro para todos: "Hemos hecho historia. Esta es una victoria para toda Malta. Mantengamos el espíritu nacional positivo".

Mientras que el secretario general del Partido Nacionalista, Charles Bonello, declaró a los periodistas en la sala de recuento que se prevé una diferencia de unos 18.000 votos y de confirmarse esta cifra, la mayoría laborista se habría reducido a la mitad.

En las elecciones de 2022, el Partido Laborista obtuvo el 55,1 por ciento de los votos frente al 41,7 por ciento del Partido Nacionalista, consiguiendo una mayoría de 39.474 votos.

La participación en estas elecciones, convocadas un año antes del fin natural de la legislatura por Abela, alcanzó el 87,42 % de los 341.351 electores registrándose un aumento en la participación en los 13 distritos en comparación con las elecciones de 2022.

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Tras el cierre de los colegios, la presidenta Myriam Spiteri Debono emitió un comunicado agradeciendo al electorado su participación y el ejercicio de su derecho "en este proceso democrático de nuestro país".

También expresó su agradecimiento a los partidos políticos "que, durante las últimas cinco semanas, llevaron a cabo su campaña electoral de manera serena, tranquila y madura". “Esto augura un buen futuro”, añadió el presidente.

El primer ministro de Malta, Robert Abela, del Partido Laborista, anunció que se celebrarían elecciones parlamentarias anticipadas al considerar que Malta "necesita un gobierno con un mandato renovado que pueda centrarse exclusivamente en la estabilidad y las necesidades del país, dadas las numerosas tensiones internacionales".

El Partido Laborista ganó las últimas elecciones en marzo de 2022. Abela, abogado de profesión, es miembro del Parlamento desde 2017 e hijo de George Abela, presidente de la República de Malta entre 2009 y 2014.

Es primer ministro desde 2020, con una sólida mayoría parlamentaria, tras tomar las riendas del Partido Laborista, después de la dimisión de Joseph Muscat, salpicado por la corrupción y el asesinato de la periodista Daphne Caruana Galizia.

El principal rival de Abela en las elecciones es Alex Borg, líder del Partido Nacionalista de centroderecha, elegido hace unos meses.