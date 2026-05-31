Peña afirma que el abuso sexual infantil es "una realidad que duele" en Paraguay

El mandatario se pronunció de este modo en un video publicado en la red social X con motivo del Día Nacional de Lucha contra el Abuso y la Explotación Sexual de Niños, Niñas y Adolescentes.

"Es una fecha que nos obliga a abrir los ojos ante una realidad que duele, pero que no podemos ignorar", reconoció el presidente al destacar que es un "deber" de los adultos garantizar que los niños crezcan en un entorno seguro.

En ese sentido, consideró "fundamental escucharlos" y no "poner en duda" la palabra de los niños y adolescentes.

"Mirar hacia otro lado no es una opción, el silencio te hace cómplice del abusador", dijo Peña, quien instó a los ciudadano a denunciar cualquier sospecha de abuso sexual infantil.

En la misma línea declaró en X el canciller paraguayo, Rubén Ramírez, al subrayar que el Gobierno trabaja para "lograr acuerdos internacionales que impacten" en el combate a ese delito.

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La Fiscalía de Paraguay informó el 21 de mayo pasado que ha atendido en lo que va del año un total de 1.184 casos de niños y adolescentes que sufrieron abuso sexual, lo que representa un promedio de ocho denuncias al día, y elevó a 34.001 las víctimas de este delito en el país desde 2015.

En 2025, la Fiscalía recibió un total de 3.386 denuncia de abuso sexual contra niños, niñas y adolescentes, que en el 87 % de los casos fue cometido por un familiar o conocido de la víctima.

Asimismo, la Coordinadora por los Derechos de la Infancia y la Adolescencia (CDIA) alertó este domingo que 3.591 niñas y adolescentes dieron a luz en Paraguay en 2025, de las cuales 345 eran menores entre 10 y 14 años, una problemática con mayor incidencia en las zonas rurales y de extrema vulnerabilidad económica.

Para la ONG, estas cifras muestran la persistencia de la violencia sexual infantil, las desigualdades y una "falta de acceso efectivo a mecanismos estatales de justicia, protección y prevención".