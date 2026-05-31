Se estrella una avioneta con matrícula de EE.UU. en una zona remota de Guyana

El director general de la Autoridad de Aviación Civil de Guyana, el retirado teniente-coronel Egbert Field, indicó a los reporteros locales que el piloto sufrió heridas, pero no de gravedad.

El piloto, cuya identidad al momento se desconoce, manejaba una avioneta Cessna 182 con matrícula N1-82UG, cuando a eso de las 07.50 (11.50 GMT) se precipitó en Aricheng.

La avioneta es propiedad de Domestic Airlines, una compañía que administra el piloto guyanés Orlando Charles.

Al momento, se desconoce la causa del accidente.